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Общество

Петр Крупеня и Аркадий Мурылев подписали соглашение о взаимодействии

Руководитель следственного управления Следственного комитета России по Псковской области Петр Крупеня и уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Аркадий Мурылев подписали соглашение о взаимодействии 28 августа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Стороны обсудили направления дальнейшего взаимодействия в вопросах защиты прав и законных интересов предпринимателей, а также договорились о взаимном информировании по наиболее актуальным проблемам и участии в совместных мероприятиях на благо бизнес-сообщества.

Петр Крупеня привел пример личного приема, на котором руководитель предприятия, подозреваемый в совершении налогового преступления, выразил озабоченность о дальнейших перспективах ведения бизнеса по причине наложения ареста на имущество.  

По словам руководителя ведомства, до бизнесмена довели, что цель уголовного преследования за подобные преступления – восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну. В ходе следствия бизнесмен заплатил налоги на сумму свыше 50 миллионов рублей. Уголовное дело в отношении него было прекращено.

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