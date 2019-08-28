ВИЧ-инфицированного донора осудят в Ленинградской области

20:37, 28 августа 2019, ПАИ

40-летняя ВИЧ-инфицированная жительница Волосовского района Ленинградской области предстанет перед судом за сдачу крови в качестве донора, пишет газета «Известия».

Обвиняемая в марте получила письменное предупреждение от медиков о поставленном ей диагнозе - ВИЧ-инфекция. При этом ей пояснили, какими могут быть последствия за заражение других людей. Несмотря на это, она скрыла данный факт от медработников Центра крови Ленинградской области и в мае в Волосово сдала свою кровь в качестве донорской.

Факт наличия ВИЧ-инфекции в донорской крови женщины установили при лабораторной проверке, что поставило под угрозу заражения ВИЧ-инфекцией потенциальных пациентов, нуждающихся в переливании.