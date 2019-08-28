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Общество

Прогноз роста сельхозпроизводства повысило Минэкономразвития

Министерство экономического развития России повысило прогноз роста производства продукции сельского хозяйства в стране до 1,6% с предыдущей оценки в 1,3%, опубликованной в апреле, пишет РИА Новости.

Согласно базовому сценарию, в этом году производство продукции сельского хозяйства в России возрастет на 1,6% в сравнении с 2018 годом. Рост в 2020 году оценивается в 1,7%, в 2021 году - в 1,8%.

Также ведомство пересмотрело в сторону снижения прогноз роста производства пищевых продуктов - до 3,3% в 2019 году против предыдущей оценки в 3,7%. Рост производства в 2020 году прогнозируется в 3,3%, в 2021 году - в 3,2% год к году.

В 2018 году сельхозпроизводство в России снизилось на 0,6%. Минсельхоз РФ ожидает, что в 2019 году производство сельхозпродукции может вырасти в пределах 1%. 

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