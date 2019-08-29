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Общество

Потребление кофе и шоколада увеличилось в России

Летом в России увеличились продажи шоколада (на 3%) и кофе (на 11%), сообщает газета «Известия».

По словам специалистов, кофе с шоколадкой — классический ответ населения на общую нестабильность. В прошлом году наблюдалась иная картина: продажи шоколада летом незначительно выросли (1%), а кофе — снизились на 18%.

По словам научного руководителя «ФИЦ питания и биотехнологии» Виктора Тутельяна, рост потребления этих продуктов скорее связан с экономикой, например, ожиданием роста цен. С этим мнением согласен и известный диетолог Алексей Ковальков, который отмечает, что с точки зрения получения «гормона счастья» шоколад в дождливое и холодное лето не помогает, поскольку серотонин образуется только в условиях яркого солнечного света.

В нестабильные времена спрос на шоколад традиционно растет, поскольку это недорогой, но эффективный способ повысить настроение.

 

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