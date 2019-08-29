0
09:39
Административная ответственность грозит собственнику памятника архитектуры на улице Красных Партизан в Пскове
10:17
«Сок уже полгода должен быть на свалке»: В магазине Пскова покупатель нашел товар с истекшим сроком годности
18:56
Для тушения пожара в промышленном ангаре на Запсковье задействовали 18 машин
17:53
«Не хочу платить бездельникам!»: Псковичка оспаривает требования риелторов
16:05
У инсталляции в Гдове украли «сердце»
12:07
Пскович устроил ДТП с шестью пострадавшими в Воронежской области
11:21
Служебную проверку проводит Псковпассажиравтотранс из-за происшествия на железнодорожном переезде
Еще новости
Происшествия

Пешеход получил перелом и вывихи в результате наезда иномарки в Пскове

62-летний пешеход пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

28 августа около 12:10 у жилого дома № 53 на улице Труда Mercedes-Benz под управлением 33-летнего мужчины при движении задним ходом наехал на человека, который шел по проезжей части дворовой территории. Пешехода госпитализировали с закрытым переломом шейки бедра, вывихами и ссадинами.

В тот же день около 11:00 на 2-м километре автодороги Федориха - Красино в Палкинском районе 63-летний водитель скутера при выезде со второстепенной дороги на перекрестке не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-2107, которым управлял 51-летний мужчина. Водитель скутера получил переломы, его отправили в больницу.

По фактам дорожно-транспортных происшествий проводится проверка, добавили в ведомстве.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Административная ответственность грозит собственнику памятника архитектуры на улице Красных Партизан в Пскове
29 августа 2019
Административная ответственность грозит собственнику памятника архитектуры на улице Красных Партизан в Пскове
«Сок уже полгода должен быть на свалке»: В магазине Пскова покупатель нашел товар с истекшим сроком годности
28 августа 2019
«Сок уже полгода должен быть на свалке»: В магазине Пскова покупатель нашел товар с истекшим сроком годности
Для тушения пожара в промышленном ангаре на Запсковье задействовали 18 машин
26 августа 2019
Для тушения пожара в промышленном ангаре на Запсковье задействовали 18 машин
«Не хочу платить бездельникам!»: Псковичка оспаривает требования риелторов
26 августа 2019
«Не хочу платить бездельникам!»: Псковичка оспаривает требования риелторов
У инсталляции в Гдове украли «сердце»
26 августа 2019
У инсталляции в Гдове украли «сердце»
Пскович устроил ДТП с шестью пострадавшими в Воронежской области
26 августа 2019
Пскович устроил ДТП с шестью пострадавшими в Воронежской области
Служебную проверку проводит Псковпассажиравтотранс из-за происшествия на железнодорожном переезде
26 августа 2019
Служебную проверку проводит Псковпассажиравтотранс из-за происшествия на железнодорожном переезде
Двух пешеходов сбил автомобиль возле кафе «Березка» в Пскове
23 августа 2019
Двух пешеходов сбил автомобиль возле кафе «Березка» в Пскове

Идет загрузка...