Пешеход получил перелом и вывихи в результате наезда иномарки в Пскове

09:24, 29 августа 2019, ПАИ

62-летний пешеход пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

28 августа около 12:10 у жилого дома № 53 на улице Труда Mercedes-Benz под управлением 33-летнего мужчины при движении задним ходом наехал на человека, который шел по проезжей части дворовой территории. Пешехода госпитализировали с закрытым переломом шейки бедра, вывихами и ссадинами.

В тот же день около 11:00 на 2-м километре автодороги Федориха - Красино в Палкинском районе 63-летний водитель скутера при выезде со второстепенной дороги на перекрестке не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-2107, которым управлял 51-летний мужчина. Водитель скутера получил переломы, его отправили в больницу.

По фактам дорожно-транспортных происшествий проводится проверка, добавили в ведомстве.