0
16:35
Дорогу до деревни Подборовье-3 отремонтировали в Псковском районе
16:13
Участок улицы Юбилейной в Пскове перекроют для автомобилей 2-4 сентября
15:24
Порядка 15 тысяч псковских детей отдохнули в детских загородных лагерях
14:59
Реконструкцию улицы Леона Поземского в Пскове начнут в 2019 году
14:18
Наталия Соколова: Невозможно за 19 рублей накормить ребенка в школе
13:17
Первый детский форум пройдёт в Псковской области
12:43
На российско-белорусской границе отмечают снижение грузов фитосанитарного контроля
Еще новости
Общество

ВТБ Факторинг обеспечил рост всего факторингового рынка СЗФО

По итогам первого полугодия 2019 года ВТБ Факторинг профинансировал компании СЗФО на общую сумму 57 млрд рублей, что в 2,4 раза больше показателя за аналогичный период 2018 года. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе банка, общее количество оплаченных поставок – 62,4 тысячи единиц. Таким образом, компания внесла основной вклад в развитие факторингового рынка Северо-Западного федерального округа, который за последний год вырос на 25%.

Наибольшая доля сделок пришлась на безрегрессный факторинг, при котором риски неплатежа со стороны контрагентов полностью закрываются факторинговой компанией.

«ВТБ Факторинг является лидером рынка факторинга в Санкт-Петербурге и Северо-Западном федеральном округе с долей более 50% по портфелю уступленных требований. За прошедший год именно благодаря нашей компании суммарный портфель регионального рынка факторинга вырос более чем на 12,5 млрд рублей. Мы продолжаем активно улучшать наши продукты и сервисы в рамках стратегии группы ВТБ», - заявил вице-президент, руководитель дирекции продаж «Северо-Запад» компании ВТБ Андрей Голованев.

Факторинг – комплекс услуг для компаний, которые реализуют или закупают продукцию или услуги с отсрочкой платежа. Инструмент включает финансирование, покрытие рисков, а также услуги по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью.

ВТБ Факторинг оказывает весь спектр услуг в рамках финансирования коммерческой задолженности компаний через собственные представительства в 15 регионах страны и сеть отделений банка ВТБ. Представительство ВТБ Факторинг в Север-Западном федеральном округе находится в Санкт-Петербурге.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Дорогу до деревни Подборовье-3 отремонтировали в Псковском районе
29 августа 2019
Дорогу до деревни Подборовье-3 отремонтировали в Псковском районе
Участок улицы Юбилейной в Пскове перекроют для автомобилей 2-4 сентября
29 августа 2019
Участок улицы Юбилейной в Пскове перекроют для автомобилей 2-4 сентября
Порядка 15 тысяч псковских детей отдохнули в детских загородных лагерях
29 августа 2019
Порядка 15 тысяч псковских детей отдохнули в детских загородных лагерях
Реконструкцию улицы Леона Поземского в Пскове начнут в 2019 году
29 августа 2019
Реконструкцию улицы Леона Поземского в Пскове начнут в 2019 году
Наталия Соколова: Невозможно за 19 рублей накормить ребенка в школе
29 августа 2019
Наталия Соколова: Невозможно за 19 рублей накормить ребенка в школе
Первый детский форум пройдёт в Псковской области
29 августа 2019
Первый детский форум пройдёт в Псковской области
На российско-белорусской границе отмечают снижение грузов фитосанитарного контроля
29 августа 2019
На российско-белорусской границе отмечают снижение грузов фитосанитарного контроля
Начался ПАИ-live с уполномоченным по правам ребенка в Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
29 августа 2019
Начался ПАИ-live с уполномоченным по правам ребенка в Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)

Идет загрузка...