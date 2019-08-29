Каждый пятый россиянин смотрит телевизор раз в полгода

11:07, 29 августа 2019, ПАИ

Каждый пятый житель России смотрит телевизор раз в полгода, сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса сервиса Hi-Tech Mail.ru.

Согласно опросу 43% россиян смотрят телевизор каждый день, еще 17% включают телевизор несколько раз в неделю, 12% - пару раз в месяц, остальные – 1 раз в 2-5 месяцев.

В то же время по данным опроса у 92% респондентов дома есть телевизоры. Около половины опрошенных предпочитают смотреть фильмы (53%) и новости (48%). Сериалы смотрят 29% респондентов, спортивные программы – 26%, мультфильмы – 24%. Меньше всего людей привлекают развлекательные и музыкальные передачи (16%), а также ток-шоу (14%).

Опрос проходил с 23 по 30 августа. В нём приняли участие 8,8 тысячи человек.