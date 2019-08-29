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Почти 170 тысяч рублей сняли мошенники с карт псковичей за сутки

В Псковской области за минувшие сутки три местных жителя стали жертвами мошенников. С их банковских карт дистанционно были списаны почти 170 тысяч рублей.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, жертвами мошенников стали жители Пскова, Острова и Себежа. Им на телефон звонили неизвестные и представлялись сотрудниками банков. После этого злоумышленники под разными предлогами узнавали реквизиты карт и пароли, а затем списывали деньги.

В частности, с карты 61-летней псковички были списаны почти 115 тысяч рублей. Еще одной жертвой злоумышленников стал пенсионер из Острова. После общения с лжеоператором банка с карты островича исчезли более 4 тысяч рублей. Также в полицию обратился 62-летний житель Себежа. Мошенникам удалось похитить у него 46 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Стражи порядка установили, что злоумышленники звонили с московских телефонных номеров.

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