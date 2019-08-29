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В Бежаницком районе водолазы подняли из озера тело мужчины

Тело утонувшего мужчины подняли водолазы из озера Долгое вблизи одноименного населенного пункта в Бежаницком районе. Как рассказали корреспонденту Псковского агентства информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, поиском утонувшего человека занимались водолазы поисково-спасательного отряда города Великие Луки. 28 августа работы были завершены.

Утонувший — мужчина 1968 года рождения. Его поиски велись на протяжении нескольких последних дней.

 

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