В России хотят обязать поисковики удалять ссылки на пиратский контент за шесть часов

11:34, 29 августа 2019, ПАИ

Роскомнадзор разработал поправки в закон «Об информации», согласно которым поисковые сервисы должны будут удалять ссылки на сайты с пиратским контентом в течение шести часов, сообщает «Лента.ру».

В документе отмечается, что удалять такие ссылки будут не только российские компании «Яндекс» и Mail.ru Group, но и Google.

В поправках к закону компаниям предлагается два варианта удаления ссылок на пиратский контент. Первый – после получения жалобы поисковик сам удаляет ссылки на пиратский контент. Второй предполагает создание реестров пиратских ссылок. В этом случае поисковики должны будут удалить ссылку, которая появится в реестре, в течение шести часов.

Под пиратским контентом понимаются фильмы, музыка, книги. Ужесточение пока не коснется фотографий.