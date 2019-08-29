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Общество

В Белоруссии школьников поставят «под ружье»

Министерства образования и обороны Белоруссии займутся подготовкой школьников к службе в армии. Для этого в образовательных учреждениях планируется ввести факультатив о профессиях, связанных с обеспечением безопасности государства. Он будет называться «Школа юных защитников Отечества», сообщает БЕЛТА.

В рамках этого факультатива школьников 8 и 9 классов будут готовить к службе в армии. При этом в планах у инициаторов нововведения стоит и расширение практики проведения занятий со школьниками на базе воинских частей.

По словам представителей Минобороны Белоруссии, создание военно-патриотических классов в стране приносит положительные результаты. Поэтому количество таких классов планируется увеличить. В них помимо изучения на повышенном уровне учебных предметов, ребята теперь будут осваивать основы военного дела и навыки владения стрелковым оружием.

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