0
16:35
Дорогу до деревни Подборовье-3 отремонтировали в Псковском районе
16:13
Участок улицы Юбилейной в Пскове перекроют для автомобилей 2-4 сентября
15:24
Порядка 15 тысяч псковских детей отдохнули в детских загородных лагерях
14:59
Реконструкцию улицы Леона Поземского в Пскове начнут в 2019 году
14:18
Наталия Соколова: Невозможно за 19 рублей накормить ребенка в школе
13:17
Первый детский форум пройдёт в Псковской области
12:43
На российско-белорусской границе отмечают снижение грузов фитосанитарного контроля
Еще новости
Общество

В магазинах Псковской области подешевели говядина, сливочное масло и творог

В магазинах Псковской области стали доступнее для покупателей говядина и полукопченая колбаса. Такие данные приводит по итогам мониторинга за неделю Псковстат. Как рассказали Псковскому агентству информации в ведомстве, говядина подешевела на 6 рублей (с 379,02 до 373,46 рублей), колбасы — на 3 рубля (с 425,81 до 423,08 рублей за кг). Зато подорожали куры охлажденные и мороженые — на 2 рубля, на эту же сумму «подросли» сосиски и сардельки, мороженая рыба, рис.

В Псковстате подчеркнули, что отмечено снижение стоимости мясных консервов на 2 рубля, масла сливочного - на 6 рублей, масла подсолнечного - на 2 рубля, творога - на 5 рублей.

Сезонный спад расценок на овощи и фрукты сохраняется. Заметно снижение цен на яблоки - около 7 рублей, помидоры - 6 рублей. Ценники на картофель «полегчали» примерно на 1 рубль.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Дорогу до деревни Подборовье-3 отремонтировали в Псковском районе
29 августа 2019
Дорогу до деревни Подборовье-3 отремонтировали в Псковском районе
Участок улицы Юбилейной в Пскове перекроют для автомобилей 2-4 сентября
29 августа 2019
Участок улицы Юбилейной в Пскове перекроют для автомобилей 2-4 сентября
Порядка 15 тысяч псковских детей отдохнули в детских загородных лагерях
29 августа 2019
Порядка 15 тысяч псковских детей отдохнули в детских загородных лагерях
Реконструкцию улицы Леона Поземского в Пскове начнут в 2019 году
29 августа 2019
Реконструкцию улицы Леона Поземского в Пскове начнут в 2019 году
Наталия Соколова: Невозможно за 19 рублей накормить ребенка в школе
29 августа 2019
Наталия Соколова: Невозможно за 19 рублей накормить ребенка в школе
Первый детский форум пройдёт в Псковской области
29 августа 2019
Первый детский форум пройдёт в Псковской области
На российско-белорусской границе отмечают снижение грузов фитосанитарного контроля
29 августа 2019
На российско-белорусской границе отмечают снижение грузов фитосанитарного контроля
Начался ПАИ-live с уполномоченным по правам ребенка в Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
29 августа 2019
Начался ПАИ-live с уполномоченным по правам ребенка в Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)

Идет загрузка...