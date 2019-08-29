В магазинах Псковской области подешевели говядина, сливочное масло и творог

11:32, 29 августа 2019, ПАИ

В магазинах Псковской области стали доступнее для покупателей говядина и полукопченая колбаса. Такие данные приводит по итогам мониторинга за неделю Псковстат. Как рассказали Псковскому агентству информации в ведомстве, говядина подешевела на 6 рублей (с 379,02 до 373,46 рублей), колбасы — на 3 рубля (с 425,81 до 423,08 рублей за кг). Зато подорожали куры охлажденные и мороженые — на 2 рубля, на эту же сумму «подросли» сосиски и сардельки, мороженая рыба, рис.

В Псковстате подчеркнули, что отмечено снижение стоимости мясных консервов на 2 рубля, масла сливочного - на 6 рублей, масла подсолнечного - на 2 рубля, творога - на 5 рублей.

Сезонный спад расценок на овощи и фрукты сохраняется. Заметно снижение цен на яблоки - около 7 рублей, помидоры - 6 рублей. Ценники на картофель «полегчали» примерно на 1 рубль.