Более 900 псковских десантников примут участие в праздновании 80-летия 76-й дивизии ВДВ

11:46, 29 августа 2019, ПАИ

31 августа в Пскове отметят 80-летие со дня образования 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии. В мероприятии примут участие более 900 псковских десантников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Торжественные мероприятия пройдут на набережной «Флотской славы» реки Великой. В частности, десантники представят розыгрыш тактического эпизода по захвату объекта незаконного вооруженного формирования с форсированием реки Великой на специальных плавательных средствах. Кроме того, разведчики соединения продемонстрируют навыки рукопашного боя в показательных выступлениях.

На мероприятии будут развернуты площадки с образцами стрелкового оружия, экипировки, воздушно-десантной техники, стоящие на вооружении воинских частей соединения, а также предусмотрена работа полевой кухни с выпечкой хлеба и солдатской кашей.

Также в рамках праздника состоится акция «Служба по контракту в вооруженных силах Российской Федерации - твой выбор!», где любой желающий сможет узнать о правилах прохождения военной службы по контракту и пройти первичные мероприятия для поступления на службу.

В качестве почетных гостей на мероприятие приглашены помощник депутата Госдумы по обороне Дмитрий Кабаков, заместитель командующего воздушно-десантными войсками по воздушно-десантной подготовке генерал-лейтенант Владимир Кочетков, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская. Кроме того, в празднованиях примут участие представители ветеранских, общественных организаций, военно-патриотических клубов и «Юнармии».

В рамках празднования юбилея соединения отличившиеся военнослужащие будут награждены государственными и ведомственными наградами и подарками от губернатора Псковской области. По окончании торжественного мероприятия состоится праздничный концерт творческих коллективов соединения, Пскова и Псковской области.