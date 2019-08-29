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Общество

Экипаж ДПС в Псковской области помог почувствовавшему себя плохо пенсионеру быстро добраться до больницы

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Житель Пскова обратился в полицию с благодарностью в адрес двух инспекторов ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову - капитана полиции Алексея Смирнова и лейтенанта полиции Эдуарда Коргачёва. Молодой человек рассказал, что благодаря этим бравым парням его дедушка смог быстро добраться до больницы. Как пояснили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону, у пенсионера — онкозаболевание. Он выехал на дачу в садовое товарищество «Черняковицы 1». Именно там мужчине стало плохо. Внук не стал дожидаться скорой помощи и решил на своей машине вывезти деда в город, чтобы доставить к врачу.

«Однако состояние пенсионера в пути резко ухудшилось. На контрольном посту "Любятово" молодой человек увидел патрульный экипаж ДПС и обратился к сотрудникам полиции за помощью», - рассказали в ведомстве.

Сотрудники полиции сопроводили машину молодого человека, включив при этом проблесковые маячки и звуковые сигналы.

Дедушку доставили в больницу, врачи оказали ему экстренную помощь. Сейчас его самочувствие удовлетворительное, он проходит обследование.

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