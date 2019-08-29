В Псковской области выросло количество связанных с педофилией преступлений

12:46, 29 августа 2019, ПАИ

В Псковской области в два раза выросло количество преступлений, связанных с педофилией, заявила в прямом эфире ПАИ-live уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталья Соколова.

«У нас увеличивается число преступлений по отношению к половой неприкосновенности детей до 16 лет. В 2017 году их было 20, в 2018-м - уже 40. Дети боятся рассказывать об этом, так как думают, что их будут травить. А ребенок должен чувствовать доверие от родителей, или родители должны сами заметить изменения, которые происходят с их ребенком», - отметила омбудсмен.

Она также добавила, что дети зачастую боятся рассказывать и о физическом насилии над ними. Информация не доходит ни до полиции, ни до уполномоченного: «Но и тут всё неоднозначно, потому что некоторые дети считают насилием, когда их заставляют что-то делать по дому, и мы тогда разбираемся, что есть обязанности, а есть насилие, которое подвергает опасности».

Наталия Соколова также остановилась на побегах детей из дома и отметила, что количество таких случаев традиционно растет летом. «Есть еще проблема - нахождение детей на улице после 22:00. Это проблема. Дети считают, что этот запрет ограничивает их свободу. Мы им объясняем, что это сделано намеренно, чтобы обезопасить их, ведь по статистике большая часть преступлений как раз происходит после 22:00. После наших разговоров большинство детей слышат, понимают, для чего это делается. Правда, не все», - рассказала уполномоченный.