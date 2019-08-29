На российско-белорусской границе отмечают снижение грузов фитосанитарного контроля

12:43, 29 августа 2019, ПАИ

На 18 процентов снизилось количество ввозимой со стороны Белоруссии в Россию фитосанитарной продукции. Таковы данные за первое полугодие 2019 года. 29 августа их озвучили в рамках публичных обсуждений результатов правоприменительной практики Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям за второй квартал 2019 года, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Начальник отдела карантинного фитосанитарного контроля на государственной границе России по Псковской области Наталья Добролюбова сообщила, что в первом полугодии через пункты пропуска на российско-белорусском участке границы ввезли более 18 тысяч партий подкарантинной продукции, выявлено 269 нарушений. Одним из основных нарушений является предоставление недостоверных фитосанитарных сертификатов по причине окончания срока действия.

«Всего должностными лицами отдела в пунктах пропуска на складах временного хранения и на российско-белорусском участке границы в 1 полугодии вынесено 210 постановлений, выдано 189 предписаний об устранении нарушений. Было взыскано более 93 тыс рублей по административным штрафам», - уточнила она.

По результатам совместных мероприятий с таможней, пограничными и правоохранительными органами изъято и уничтожено 78 партий груза общим весом более 667 тонн.