0
16:35
Дорогу до деревни Подборовье-3 отремонтировали в Псковском районе
16:13
Участок улицы Юбилейной в Пскове перекроют для автомобилей 2-4 сентября
15:24
Порядка 15 тысяч псковских детей отдохнули в детских загородных лагерях
14:59
Реконструкцию улицы Леона Поземского в Пскове начнут в 2019 году
14:18
Наталия Соколова: Невозможно за 19 рублей накормить ребенка в школе
13:17
Первый детский форум пройдёт в Псковской области
12:43
На российско-белорусской границе отмечают снижение грузов фитосанитарного контроля
Еще новости
Общество

Первый детский форум пройдёт в Псковской области

В дни осенних каникул в Псковской области состоится первый детский форум. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова в эфире проекта ПАИ-live 29 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы решили провести первый детский форум на осенних каникулах. Эту идею поддержал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, - отметила она. – «В рамках форума мы отберем детей, которые войдут в состав детского общественного совета».

Она также напомнила, что идея создания детского общественного совета при уполномоченном по правам ребенка в Псковской области возникла после того, как к ней обратились дети, которые выразили желание стать её детскими общественными помощниками и заниматься профилактической работой. По её словам, детский общественный совет будет создан как институт детского самоуправления, и, в том числе, даст детям проявить себя и свои способности.

Наталия Соколова добавила, что в детский общественный совет войдут ребята в возрасте от 14 до 17 лет. «Очень хотим, чтобы мнение детей было услышано на всех уровнях», - подчеркнула она.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Дорогу до деревни Подборовье-3 отремонтировали в Псковском районе
29 августа 2019
Дорогу до деревни Подборовье-3 отремонтировали в Псковском районе
Участок улицы Юбилейной в Пскове перекроют для автомобилей 2-4 сентября
29 августа 2019
Участок улицы Юбилейной в Пскове перекроют для автомобилей 2-4 сентября
Порядка 15 тысяч псковских детей отдохнули в детских загородных лагерях
29 августа 2019
Порядка 15 тысяч псковских детей отдохнули в детских загородных лагерях
Реконструкцию улицы Леона Поземского в Пскове начнут в 2019 году
29 августа 2019
Реконструкцию улицы Леона Поземского в Пскове начнут в 2019 году
Наталия Соколова: Невозможно за 19 рублей накормить ребенка в школе
29 августа 2019
Наталия Соколова: Невозможно за 19 рублей накормить ребенка в школе
Первый детский форум пройдёт в Псковской области
29 августа 2019
Первый детский форум пройдёт в Псковской области
На российско-белорусской границе отмечают снижение грузов фитосанитарного контроля
29 августа 2019
На российско-белорусской границе отмечают снижение грузов фитосанитарного контроля
Начался ПАИ-live с уполномоченным по правам ребенка в Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
29 августа 2019
Начался ПАИ-live с уполномоченным по правам ребенка в Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)

Идет загрузка...