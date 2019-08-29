Первый детский форум пройдёт в Псковской области

13:17, 29 августа 2019, ПАИ

В дни осенних каникул в Псковской области состоится первый детский форум. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова в эфире проекта ПАИ-live 29 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы решили провести первый детский форум на осенних каникулах. Эту идею поддержал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, - отметила она. – «В рамках форума мы отберем детей, которые войдут в состав детского общественного совета».

Она также напомнила, что идея создания детского общественного совета при уполномоченном по правам ребенка в Псковской области возникла после того, как к ней обратились дети, которые выразили желание стать её детскими общественными помощниками и заниматься профилактической работой. По её словам, детский общественный совет будет создан как институт детского самоуправления, и, в том числе, даст детям проявить себя и свои способности.

Наталия Соколова добавила, что в детский общественный совет войдут ребята в возрасте от 14 до 17 лет. «Очень хотим, чтобы мнение детей было услышано на всех уровнях», - подчеркнула она.