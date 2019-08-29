Наибольшее количество нарушений фиксируют при поставке товаров в Россию из Польши и Латвии

13:20, 29 августа 2019, ПАИ

Порядка 22 тысяч транспортных средств было досмотрено сотрудниками Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям за первое полугодие. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, об этом 29 августа в ходе публичных обсуждений результатов правоприменительной практики ведомства заявил заместитель начальника отдела внутреннего ветеринарного надзора Дмитрий Ширяев.

«Наибольшее количество нарушений - при поставке импортной продукции из Польши и Латвии», - рассказал он.

Дмитрий Ширяев уточнил, что за первое полугодие 369 совместных мероприятий проведены с таможней, пограничниками и правоохранительными органами, в результате было изъято 13 тонн санкционной продукции.

С начал года выписаны штрафы на сумму порядка 119 тысяч рублей, взыскано 43 тысячи рублей.