0
16:35
Дорогу до деревни Подборовье-3 отремонтировали в Псковском районе
16:13
Участок улицы Юбилейной в Пскове перекроют для автомобилей 2-4 сентября
15:24
Порядка 15 тысяч псковских детей отдохнули в детских загородных лагерях
14:59
Реконструкцию улицы Леона Поземского в Пскове начнут в 2019 году
14:18
Наталия Соколова: Невозможно за 19 рублей накормить ребенка в школе
13:17
Первый детский форум пройдёт в Псковской области
12:43
На российско-белорусской границе отмечают снижение грузов фитосанитарного контроля
Еще новости
Общество

Наибольшее количество нарушений фиксируют при поставке товаров в Россию из Польши и Латвии

Порядка 22 тысяч транспортных средств было досмотрено сотрудниками Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям за первое полугодие. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, об этом 29 августа в ходе публичных обсуждений результатов правоприменительной практики ведомства заявил заместитель начальника отдела внутреннего ветеринарного надзора Дмитрий Ширяев.

«Наибольшее количество нарушений - при поставке импортной продукции из Польши и Латвии», - рассказал он.

Дмитрий Ширяев уточнил, что за первое полугодие 369 совместных мероприятий проведены с таможней, пограничниками и правоохранительными органами, в результате было изъято 13 тонн санкционной продукции.

С начал года выписаны штрафы на сумму порядка 119 тысяч рублей, взыскано 43 тысячи рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Дорогу до деревни Подборовье-3 отремонтировали в Псковском районе
29 августа 2019
Дорогу до деревни Подборовье-3 отремонтировали в Псковском районе
Участок улицы Юбилейной в Пскове перекроют для автомобилей 2-4 сентября
29 августа 2019
Участок улицы Юбилейной в Пскове перекроют для автомобилей 2-4 сентября
Порядка 15 тысяч псковских детей отдохнули в детских загородных лагерях
29 августа 2019
Порядка 15 тысяч псковских детей отдохнули в детских загородных лагерях
Реконструкцию улицы Леона Поземского в Пскове начнут в 2019 году
29 августа 2019
Реконструкцию улицы Леона Поземского в Пскове начнут в 2019 году
Наталия Соколова: Невозможно за 19 рублей накормить ребенка в школе
29 августа 2019
Наталия Соколова: Невозможно за 19 рублей накормить ребенка в школе
Первый детский форум пройдёт в Псковской области
29 августа 2019
Первый детский форум пройдёт в Псковской области
На российско-белорусской границе отмечают снижение грузов фитосанитарного контроля
29 августа 2019
На российско-белорусской границе отмечают снижение грузов фитосанитарного контроля
Начался ПАИ-live с уполномоченным по правам ребенка в Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
29 августа 2019
Начался ПАИ-live с уполномоченным по правам ребенка в Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)

Идет загрузка...