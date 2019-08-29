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Общество

Наталия Соколова: Невозможно за 19 рублей накормить ребенка в школе

«Сегодня перед нами стоит задача увеличения выделяемого финансирования на организацию питания, потому что много лет эта сумма не менялась. Невозможно за 19 рублей накормить ребенка в школе», - заявила уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова в эфире проекта ПАИ-live 29 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Наталия Соколова сообщила, что в ходе проверок по школам заметила очень интересный факт. По её словам, в школах, где сохранились в столовых свои повара, качество питания дети и их родители оценивают гораздо выше, чем в тех школах, которые находятся на аутсорсинге. При этом она отмечает, что переход на внешнюю услугу был, наверное, оправдан из-за недостатка финансовых средств.

«Поэтому и встал вопрос неравенства, потому что кто-то из родителей может платить деньги, а кто-то не может. В принципе, по законам экономики это, наверное, все правильно. Но не дозволительно, чтобы дети чувствовали эту разницу находясь и обучаясь в одном классе, когда они приходят в столовую», - отметила омбудсмен.

Наталия Соколова также сообщила, что не только она, но и депутатский корпус, союз женщин России мониторят эту ситуацию. «Эта тема находится на контроле, будем пробовать ее решить», - подчеркнула она.

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