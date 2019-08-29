Аркадий Мурылев: В Псковской области не настолько сильна нагрузка на бизнес в сравнении с другими регионами

17:34, 29 августа 2019, ПАИ

17-е место занимает Псковская область по уровню административного давления на предпринимателей. Об этом сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Аркадий Мурылев на публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики Россельхознадзора 29 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Индекс административного давления подготовлен в 81-м субъекте России. Аркадий Мурылев отметил, что в индекс включены показатели контрольно-надзорных ведомств, на долю которых приходится около 90% проверок в стране.

По его словам, в Псковской области в индексе учитывались показатели 10 контрольно-надзорных ведомств. Исходя из результатов рейтинга, по словам Аркадия Мурылева, в Псковской области не настолько сильна нагрузка на бизнес в сравнении с другими регионами.

Индекс административного давления является инструментом измерения и корректировки контрольно-надзорной деятельности.