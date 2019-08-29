Порядка 15 тысяч псковских детей отдохнули в детских загородных лагерях

15:24, 29 августа 2019, ПАИ

Порядка 15 тысяч детей в этом получили возможность отдыха и оздоровления в детских загородных лагерях. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова в эфире проекта ПАИ-live 29 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Она напомнила, что дети отдыхают в лагерях не только летом, но и в течение всего года. «Наши дети выезжают в Краснодарский край, в Крым. Также у нас есть осенние и весенние смены в лагерях «Стремительный» и «Звездный», - уточнила детский омбудсмен.

Наталия Соколова напомнила, что ежегодно объезжает все лагеря и встречается с родителями, детьми, педагогами. «В этом году в рамках акции «Безопасность детства» мы выезжали вместе с Росгвардией, полицией и ГИБДД в лагеря и проводили там, в том числе, профилактические занятия», - сообщила она.

По словам детского омбудсмена, обращений по лагерям в этом году было немного. «Материально-техническая база постепенно улучшается, но хотелось бы видеть наших детей в лагерях в современных условиях, - заметила она. – «Плохо, когда ты приезжаешь в лагерь и видишь, что он находится в тех же условиях, когда ты в нём отдыхал, будучи пионеров в 1990-е годы».