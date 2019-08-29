Около 250 нарушений земельного законодательства выявили в Псковской области

14:45, 29 августа 2019, ПАИ

249 нарушений земельного законодательства выявили в Псковской области сотрудники Россельхознадзора с начала 2019 года. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя начальника отдела земельного надзора Алексей Андреев на публичных обсуждениях правоприменительной практики ведомства 29 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Сотрудники отдела земельного надзора провели 222 контрольно-надзорных мероприятия, выписали административных штрафов на 3,4 млн рублей (взыскиваемость составила 35%), направили 106 предписаний и 5 предупреждений.

Алексей Андреев отметил положительную судебную практику отдела. Так, в судах общей юрисдикции рассмотрено 79 дел по административным правонарушениям и 74 судебных решения вынесено в пользу Россельхознадзора.