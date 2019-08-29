0
16:35
Дорогу до деревни Подборовье-3 отремонтировали в Псковском районе
16:13
Участок улицы Юбилейной в Пскове перекроют для автомобилей 2-4 сентября
15:24
Порядка 15 тысяч псковских детей отдохнули в детских загородных лагерях
14:59
Реконструкцию улицы Леона Поземского в Пскове начнут в 2019 году
14:18
Наталия Соколова: Невозможно за 19 рублей накормить ребенка в школе
13:17
Первый детский форум пройдёт в Псковской области
12:43
На российско-белорусской границе отмечают снижение грузов фитосанитарного контроля
Еще новости
Общество

Реконструкцию улицы Леона Поземского в Пскове начнут в 2019 году

Реконструкцию улицы Леона Поземского в Пскове начнут в 2019-м году. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, работами займется ООО «Эгле» по итогам состоявшегося аукциона.

Стартовая цена контракта составила более 350 млн рублей. В этом году подрядчику предстоит выполнить работы на сумму более 268 млн рублей, а в 2020-м - на сумму 85 млн рублей.

Реконструкция затронет улицу Леона Поземского, включая тротуары, парковочные места, зеленые зоны между тротуарами и зданиями до границ размежеванных участков, пересечения и въезды во дворы; подход к Советскому (Троицкому) мосту; сквер около церкви Косьмы и Дамиана с Примостья; площадку перед Ильинской церковью, примыкание к улице Олега Кошевого (от Поземского до Первомайской), улицу Набат (от Поземского до Первомайской), проезд к районной поликлинике, улицу Герцена (тротуары, обустройство велодорожек), набережную реки Псковы от Троицкого моста до церкви Богоявления со Звонницей (парк Строителей).

Работы выполнят в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной ООО «СтройДорМост Проект» в прошлом году. Средства выделят из федерального и регионального бюджетов в рамках мероприятия по совершенствованию комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский» муниципальной программы «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Дорогу до деревни Подборовье-3 отремонтировали в Псковском районе
29 августа 2019
Дорогу до деревни Подборовье-3 отремонтировали в Псковском районе
Участок улицы Юбилейной в Пскове перекроют для автомобилей 2-4 сентября
29 августа 2019
Участок улицы Юбилейной в Пскове перекроют для автомобилей 2-4 сентября
Порядка 15 тысяч псковских детей отдохнули в детских загородных лагерях
29 августа 2019
Порядка 15 тысяч псковских детей отдохнули в детских загородных лагерях
Реконструкцию улицы Леона Поземского в Пскове начнут в 2019 году
29 августа 2019
Реконструкцию улицы Леона Поземского в Пскове начнут в 2019 году
Наталия Соколова: Невозможно за 19 рублей накормить ребенка в школе
29 августа 2019
Наталия Соколова: Невозможно за 19 рублей накормить ребенка в школе
Первый детский форум пройдёт в Псковской области
29 августа 2019
Первый детский форум пройдёт в Псковской области
На российско-белорусской границе отмечают снижение грузов фитосанитарного контроля
29 августа 2019
На российско-белорусской границе отмечают снижение грузов фитосанитарного контроля
Начался ПАИ-live с уполномоченным по правам ребенка в Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
29 августа 2019
Начался ПАИ-live с уполномоченным по правам ребенка в Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)

Идет загрузка...