Реконструкцию улицы Леона Поземского в Пскове начнут в 2019 году

14:59, 29 августа 2019, ПАИ

Реконструкцию улицы Леона Поземского в Пскове начнут в 2019-м году. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, работами займется ООО «Эгле» по итогам состоявшегося аукциона.

Стартовая цена контракта составила более 350 млн рублей. В этом году подрядчику предстоит выполнить работы на сумму более 268 млн рублей, а в 2020-м - на сумму 85 млн рублей.

Реконструкция затронет улицу Леона Поземского, включая тротуары, парковочные места, зеленые зоны между тротуарами и зданиями до границ размежеванных участков, пересечения и въезды во дворы; подход к Советскому (Троицкому) мосту; сквер около церкви Косьмы и Дамиана с Примостья; площадку перед Ильинской церковью, примыкание к улице Олега Кошевого (от Поземского до Первомайской), улицу Набат (от Поземского до Первомайской), проезд к районной поликлинике, улицу Герцена (тротуары, обустройство велодорожек), набережную реки Псковы от Троицкого моста до церкви Богоявления со Звонницей (парк Строителей).

Работы выполнят в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной ООО «СтройДорМост Проект» в прошлом году. Средства выделят из федерального и регионального бюджетов в рамках мероприятия по совершенствованию комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский» муниципальной программы «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков».