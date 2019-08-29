Великолукский агрохолдинг организовал экскурсию на свои площадки в Усвятском районе

16:05, 29 августа 2019, ПАИ

В Усвятском районе Великолукский агрохолдинг организовал встречу с местными жителями, по соседству с которыми располагаются 15 свиноводческих площадок предприятия. Как сообщили Псковскому агентству информации в холдинге, это уже стала третья по счету встреча представителей предприятия с местными жителями.

Для участников встречи, среди которых были не только жители, но и представители местной власти, организовали обзорную экскурсию по репродуктору, расположенному около деревни Рудня.

На пути к нему была сделана остановка на засеянном пшеницей поле. После уборки урожая это зерно будет использоваться для приготовления комбикорма. Главный агроном Великолукского свиноводческого комплекса Иосиф Жолновский рассказал участникам экскурсии об очередности использования имеющихся у агрохолдинга полей, внесении органических удобрений, о том, через какое время обработанную почву можно использовать для выращивания зерновых.

В ходе экскурсии представители агрохолдинга рассказывали местным жителям, чего удалось добиться свиноводческому предприятию за прошедшие годы. Они также отвечали на все интересующие вопросы жителей района, а также обозначали планы по дальнейшему развитию холдинга.

«То, что этот инвестор к нам пришел – благо. Это рабочие места, высокие зарплаты», - заявил по итогам встречи заместитель главы администрации Усвятского района Игорь Романенко.

Работники предприятия также рассказали о плюсах, которые им даёт трудоустройство в Великолукском агрохолдинге. «Когда нас сократили, я пошла работать сюда и ни разу об этом не пожалела. Работаю уже пятый год, - рассказала жительница Усвят Надежда Иванова. - Я за то, чтобы предприятие строилось и дальше в нашей области, потому что это создает дополнительные рабочие места». По её словам, сегодня молодежи даже с хорошим образованием негде устроиться на работу в Усвятах, а Великолукский агрохолдинг предоставляет не только постоянную работу, но и достойную заработную плату.

По мнению другой местной жительницы - Юлии Максименко, работа в холдинге дала ей и её семье много возможностей. «Купили дом и машину, и можем позволить себе и что-то другое приобрести, нормально жить и питаться», - подчеркнула она.

Владислав Калашников, который приехал в Усвяты из Украины четыре года назад, отметил, что его устраивает работа в агрохолдинге. «Здесь есть возможность карьерного роста, хорошая заработная плата, рабочие места – все для того, чтобы люди жили и работали, - подчеркнул он. - Если бы не свинокомплексы, здесь бы не было такой развитой жизни, и молодежь вся давно отсюда уехала».

По мнению местной жительницы Веры Павловой, Великолукский агрохолдинг в первую очередь дал людям возможность зарабатывать. «Зарплата выплачивается вовремя, люди могут что-то приобрести, куда-то съездить», - уточнила она.

В настоящие время в Усвятском районе 16 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения находится в собственности Великолукского агрохолдинга. Часть из них используется под посевы и внесения органических удобрений, на остальных – продолжается работа по прочистке мелиоративных каналов и расчистке заросших территорий.

Директор Великолукского агрохолдинга Денис Ладыгин подчеркнул, что в своей деятельности агрохолдинг придерживается принципов бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде. «Компания ведет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством и внедряет на предприятии технологии, позволяющие снизить до минимума неблагоприятные воздействия производства на экологию», - отметил он.

Руководство Великолукского агрохолдинга также отметило, что всегда готово к конструктивному диалогу. «Встречи в формате экскурсий будут продолжаться», - подчеркнули на предприятии.