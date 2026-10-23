В «Псковпассажиравтотрансе» объяснили повышение цен на проезд

14:17, 23 октября 2026, ПАИ

Повышение тарифов на проезд в общественном транспорте с 1 ноября «Псковпассажиравтотранс» объяснил значительным ростом стоимости топлива и запасных частей. С начала 2026 года цены на бензин и дизельное топливо выросли более чем на 30 %, сообщает перевозчик.

Тариф на разовый проезд повышается на 10,8 %. В компании подчеркнули, что это повышение ниже экономически обоснованной стоимости проезда. При этом стоимость одной поездки при оплате транспортными картами в зависимости от количества поездок остаётся без изменений.

Стоимость разовой поездки в Пскове составит 51 рубль, в Великих Луках – 42 рубля. В Бежаницах, Дедовичах, Дно, Опочке, Острове, Печорах, Порхове, Пустошке, Себеже, Стругах Красных и Новосокольниках проезд будет стоить 37 рублей, в Невеле – 38 рублей.

Тарифы изменяются по маршрутам, которые обслуживает АО «Псковпассажиравтотранс». Решение принято в соответствии с приказами Министерства тарифов и энергетики от 21 октября 2026 года.