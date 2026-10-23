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Общество

Более 90 советников по воспитанию из Псковской области обсудили профилактику деструктивного поведения школьников

Профилактике деструктивного поведения обучающихся посвятили семинар в Псковской области. Мероприятие объединило более 90 советников директоров по воспитанию и муниципальных координаторов региона.Об этом ПАИ сообщили представители проекта «Навигаторы детства».

Фото: «Навигаторы детства»

Открыла встречу региональный координатор всероссийского проекта «Навигаторы детства» Псковской области Юлия Колбасова. На пленарной части участники обсудили разные аспекты профилактической работы – от личного примера взрослого до раннего выявления рисков и безопасности подростков.

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова посвятила выступление «себясбережению»: любви к себе, бережному отношению к собственному благополучию и тому, какой пример важно показывать детям. Секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав правительства Псковской области Ирина Зорина проанализировала динамику, причины и особенности подростковой преступности в регионе и подчеркнула необходимость усиления профилактической работы. Начальник отдела специального образования, социально-правовой защиты детства и безопасности Ирина Орехова рассказала о задачах советников директоров по воспитанию в профилактике правонарушений, раннем выявлении рисков и взаимодействии с семьями. Сотрудник Главного управления МЧС России по Псковской области Игорь Ежов рассказал о профилактике терроризма и вербовки подростков, распознавании манипуляций и правилах цифровой безопасности.

После пленарной части участники работали на интерактивных площадках «Навигатор профилактики». Они разбирали специфику работы с учётом возрастных особенностей учеников, алгоритм проведения профилактического мероприятия, решали кейсы и изучали календарь профилактики.

«Профилактика начинается не с отдельного мероприятия, а с ежедневного внимания к ребёнку – к его переживаниям, отношениям со сверстниками, изменениям в поведении. Советнику важно вовремя заметить тревожные сигналы и вместе с семьёй и специалистами помочь найти выход из сложной ситуации. На семинаре мы объединили усилия, обменялись опытом и поработали над инструментами, которые помогут сделать профилактическую работу более адресной и системной», – отметила Юлия Колбасова.

Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализует Росдетцентр при поддержке Министерства просвещения РФ. Отметим, что государственный медиахолдинг Псковской области оказывает информационную поддержку всероссийскому проекту «Навигаторы детства».

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