Более 90 советников по воспитанию из Псковской области обсудили профилактику деструктивного поведения школьников

13:14, 23 октября 2026, ПАИ

Профилактике деструктивного поведения обучающихся посвятили семинар в Псковской области. Мероприятие объединило более 90 советников директоров по воспитанию и муниципальных координаторов региона.Об этом ПАИ сообщили представители проекта «Навигаторы детства».

Открыла встречу региональный координатор всероссийского проекта «Навигаторы детства» Псковской области Юлия Колбасова. На пленарной части участники обсудили разные аспекты профилактической работы – от личного примера взрослого до раннего выявления рисков и безопасности подростков.

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова посвятила выступление «себясбережению»: любви к себе, бережному отношению к собственному благополучию и тому, какой пример важно показывать детям. Секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав правительства Псковской области Ирина Зорина проанализировала динамику, причины и особенности подростковой преступности в регионе и подчеркнула необходимость усиления профилактической работы. Начальник отдела специального образования, социально-правовой защиты детства и безопасности Ирина Орехова рассказала о задачах советников директоров по воспитанию в профилактике правонарушений, раннем выявлении рисков и взаимодействии с семьями. Сотрудник Главного управления МЧС России по Псковской области Игорь Ежов рассказал о профилактике терроризма и вербовки подростков, распознавании манипуляций и правилах цифровой безопасности.

После пленарной части участники работали на интерактивных площадках «Навигатор профилактики». Они разбирали специфику работы с учётом возрастных особенностей учеников, алгоритм проведения профилактического мероприятия, решали кейсы и изучали календарь профилактики.

«Профилактика начинается не с отдельного мероприятия, а с ежедневного внимания к ребёнку – к его переживаниям, отношениям со сверстниками, изменениям в поведении. Советнику важно вовремя заметить тревожные сигналы и вместе с семьёй и специалистами помочь найти выход из сложной ситуации. На семинаре мы объединили усилия, обменялись опытом и поработали над инструментами, которые помогут сделать профилактическую работу более адресной и системной», – отметила Юлия Колбасова.

Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализует Росдетцентр при поддержке Министерства просвещения РФ. Отметим, что государственный медиахолдинг Псковской области оказывает информационную поддержку всероссийскому проекту «Навигаторы детства».