В Псковской области 24 октября ожидаются дожди и до +14 градусов

14:29, 23 октября 2026, ПАИ

Облачная погода и небольшие дожди ожидаются в Псковской области 24 октября, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Ночью в большинстве районов, а днём местами пройдёт небольшой дождь. Ветер южных направлений будет умеренным, со скоростью 3–5 метров в секунду. Температура ночью составит от +5 до +10 градусов, днём – от +9 до +14.

В Пскове ночью ожидается небольшой дождь, днём – без существенных осадков. Температура ночью будет от +7 до +9 градусов, днём – от +11 до +13. Атмосферное давление будет низким.