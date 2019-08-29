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Общество

Иномарку жителя Псковской области арестовали приставы за долг по автокредиту

 

 

Судебные приставы Порхова арестовали автомобиль Hyundai Solaris местного жителя за долг по автокредиту, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Исполнительное производство с решением суда об аресте транспортного средства было возбуждено в ОСП Порховского района в июне 2019 года. Порхович несколько лет назад взял автокредит на Hyundai Solaris, однако деньги за него так и не заплатил. Как только должник появился по месту прописку, у него изъяли арестованное имущество и на эвакуаторе вывезли на ответственное хранение в Псков до проведения процедуры реализации.

«У должника осталось совсем мало времени, чтобы выплатить задолженность по автокредиту и вернуть свой автомобиль», — добавили в ведомстве.

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