Иномарку жителя Псковской области арестовали приставы за долг по автокредиту

16:00, 29 августа 2019, ПАИ

Судебные приставы Порхова арестовали автомобиль Hyundai Solaris местного жителя за долг по автокредиту, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Исполнительное производство с решением суда об аресте транспортного средства было возбуждено в ОСП Порховского района в июне 2019 года. Порхович несколько лет назад взял автокредит на Hyundai Solaris, однако деньги за него так и не заплатил. Как только должник появился по месту прописку, у него изъяли арестованное имущество и на эвакуаторе вывезли на ответственное хранение в Псков до проведения процедуры реализации.

«У должника осталось совсем мало времени, чтобы выплатить задолженность по автокредиту и вернуть свой автомобиль», — добавили в ведомстве.