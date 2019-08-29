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Общество

250 лучших хористов Псковской области исполнят гимн России на «Зенит-Арене» в Санкт-Петербурге

1 сентября в Санкт-Петербурге на стадионе «Зенит-Арена» состоится концерт, посвященный 75-летию гимна Российской Федерации.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, на трибунах расположатся хоровые коллективы из различных регионов России. Псковскую область представят 250 самых активных участников хоровых коллективов региона: Псковского областного колледжа искусств и детских музыкальных школ Пскова, Псковский русский народный хор, хор ансамбля «Радуга», регионального отделения всероссийского хорового общества, сборный хор Великих Лук, хоры из гимназии Опочки и Опочецкого центра культуры.

По словам первого заместителя директора Псковского областного центра народного творчества Лидии Чечельницкой, на празднике будет исполнено два произведения: гимн России и «Эй, ухнем». Все коллективы уже получили нотные партитуры и репетируют на местах. Сводные репетиции пройдут 1 сентября на «Зенит-Арене».

В 2019 году мелодии гимна России исполняется 75 лет. Она была утверждена как новый гимн СССР 1 января 1944 года. Композитором является Александр Александров, автор слов советского и российского гимнов - Сергей Михалков.

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