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Общество

19-летнюю девушку наказали за кражу 35 пачек масла в Пскове

19-летнюю жительницу Острова суд приговорил к ограничению свободы на 6 месяцев за кражу масла в магазине областной столицы, сообщили Псковскому агентству информации в городской прокуратуре.

30 апреля около 12:00 в магазине на улица Леона Поземского, 63 девушка украла из холодильника 35 пачек сливочного масла «Крестьянское». Ущерб составил 2 тысячи 716 рублей 35 копеек.

Задержанная ранее не судима, однако привлекалась к административной ответственности, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, воспитывает 2 несовершеннолетних детей. В ходе судебного заседания девушка раскаялась и возместила ущерб, добавили в прокуратуре.

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