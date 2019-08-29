Организацию доступной среды обсудят в Пскове

17:00, 29 августа 2019, ПАИ

29 августа в Пскове состоялось совещание с руководителями управляющих компаний, на котором обсуждались проблемы колясочников.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Антон Ляугминас сообщил, что по инициативе депутата Псковской городской Думы Федора Постнова одно из следующих рабочих совещаний с представителями управляющих компаний будет посвящено теме доступной среды. Поводом для такой просьбы стала ситуация, в которой оказался инвалид-колясочник, проживающий в доме №11 на улице Рокоссовского.

Мужчина обратился в органы соцзащиты с просьбой оборудовать в его подъезде электромеханический пандус. Просьба была удовлетворена, и на эти цели из областного бюджета были выделены средства на проектные работы, закупку оборудования и его монтаж. Но другие собственники этого дома отказываются согласовывать эти работы и принимать пандус в состав общего имущества, так как в результате для них увеличатся коммунальные платежи. Вырастут они примерно на 10 рублей в месяц для каждой квартиры.