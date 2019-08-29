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Общество

Обоснованность размера установленных нормативов потребления коммунальных услуг проверят в Пскове

В Пскове проверят обоснованность размера установленных нормативов потребления коммунальных услуг. Такое решение ранее принял заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов по итогам встречи с представителями управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций Пскова. 

29 августа эта тема поднималась на совещании  с руководителями управляющих компаний в управлении городского хозяйства администрации города, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. Член региональной общественной палаты, эксперт в сфере ЖКХ Сергей Корсаков сообщил, что при анализе, в первую очередь, планируется провернить обоснованность нормативов на холодную и горячую воду.

 

 

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