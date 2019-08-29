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Общество

Герман Петрушко: России нужны образовательные кластеры для решения кадровой проблемы на производстве

В России на данный момент ощущается острая нехватка квалифицированных кадров на производстве. Речь идет, в первую очередь, о так называемых, технических специалистах. Так считает генеральный директор ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» Герман Петрушко. Тему эту он поднял в эфире одной из псковских радиостанций 29 августа.

Эксперт подчеркнул, что «после развала Советского Союза очень много кафедр было закрыто, останавливались заводы, и именно технического направления кадров не хватает». Этот дефицит испытывают многие регионы страны. Для решения проблемы необходимо внедрение качественной схемы подготовки кадров — образовательный кластер.

«Это тот скелет, создание которого позволяет модульно работать в этом направлении», - уточнил Герман Петрушко.

Он подчеркнул, что ГК «Титан» внедряет такую образовательную модель в Омске — от средней школы будущих сотрудников сопровождает предприятие до момента получения ими диплома в вузе. «Картина жизни постоянно меняется и сегодня подготовка специалистов востребованных профессий — главная задача», - добавил он.

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