15 депутатов «Единой России» встретятся с псковичами в сентябре

18:05, 29 августа 2019, ПАИ

В сентябре 15 депутатов «Единой России» встретятся с псковичами в региональной общественной приемной партии в Пскове на улице Гоголя, 9. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в псковском региональном отделении партии.

3 сентября приём проведёт депутат Псковского областного Собрания Алексей Васильев. На следующий день просьбы и предложения рассмотрит заместитель секретаря регионального отделения партии и руководитель фракции «Единой России» в областном Собрании Виктор Антонов. Их однопартийцы и коллеги по парламенту Владимир Яников, Наталья Мельникова и Лидия Драгунова будут ждать заявителей 10, 11 и 17 сентября соответственно.

19 сентября с заявителями встретится секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Псковского областного Собрания Александр Котов. А 25 сентября принимать граждан будет его заместитель и руководитель партийной приемной Юрий Сорокин.

Рассматривать обращения парламентарии будут в указанные дни с 10:00 до 13:00.

Кроме того, 26 сентября с 14:00 до 17:00 на вопросы псковичей ответит депутат областного Собрания Игорь Дитрих. В то же время в приемной будет работать заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская.

Также в сентябре псковичи смогут озвучить свои проблемы еще шести депутатам гордумы. 3 сентября – Владимиру Воробьёву, 10 – Сергею Мусиенко, 11 – Эдуарду Белову, 12 – Валерию Тюменцеву. 5 сентября с гражданами встретится руководитель фракции «Единой России» в Псковской городской Думе Денис Иванов, 18 сентября – его коллега и секретарь местного отделения партии Григорий Стороненков. Время приемов – с 14:00 до 17:00. Предварительная запись производится по телефону в Пскове (8112) 66-25-12.