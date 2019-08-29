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Общество

Парк и часть набережной реки Шелони благоустроят в Порхове

В 2020 году в Порхове благоустроят парк возле крепости XIV века и часть набережной реки Шелони. Работы будут проведены за счёт средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает ТАСС со ссылкой на главу Порховского района Виктора Степанова.

Виктор Степанов отметил, что соответствующий проект вошел в число победителей на всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды и благоустройства малых городов в категории «Исторические поселения».

По словам главы района, на благоустройство парка и части набережной выделены более 50 млн рублей. «Уже провели конкурс на проект, находимся в графике, работы будут выполнены», - уточнил он.

Виктор Степанов также сообщил, что часть работ по благоустройству была выполнена за счёт муниципальных средств еще до участия во всероссийском конкурсе. «В этом году день города проводили полностью в парке, а вторая часть парка представляет собой «заросли уссурийской тайги». Ее высветлим, сделаем так, что сквозь парк будет виден стадион, будут красивая набережная, дорожки, освещение. Детская площадка там уже стоит, сейчас уже люди гуляют; остается только сделать так, чтобы потом установить видеонаблюдение и привлечь для работы дворников», - пояснил глава района.

Виктор Степанов уверен, что после реализации проекта парк и набережная возле древней крепости станут местом притяжения детей и взрослых, местного населения и туристов. 

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