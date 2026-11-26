Улицы и набережная Великих Лук преображаются к новогодним праздникам

21:54, 26 ноября 2026, ПАИ

Подготовка к новогодним и рождественским праздникам идёт в Великих Луках. В городе приступили к монтажу праздничной иллюминации и декоративных элементов на улицах, в скверах и на набережной, пишет газета «Великолукская правда. Новости».



Фото: газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: газета «Великолукская правда. Новости»









Как сообщила редакции газеты администрация города, в общественных пространствах будет установлено 350 световых консолей, в том числе 48 новых, а также световые растяжки на проспекте Ленина. Кроме того, предусмотрено размещение гирлянд на деревьях, а в разных частях города разместят 27 малых архитектурных форм, которые дополнят праздничное оформление и создадут единое новогоднее пространство.

Монтаж праздничных конструкций и иллюминации планируется завершить до 7 декабря.

Ранее сообщалось, что монтаж главной новогодней ёлки на Октябрьской площади начнётся в Пскове в ближайшие выходные.