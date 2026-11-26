ПсковГУ открыл новый Кикоинский класс в Беларуси

23:11, 26 ноября 2026, ПАИ

Преподаватели Псковского государственного университета посетили партнёрскую школу в городе Барановичи Республики Беларусь. Там состоялось торжественное открытие нового Кикоинского класса, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ









Визит состоялся в рамках реализации проекта «Новая модель естественно-научного образования в субъектах Российской Федерации для опережающего обеспечения научно-технологического развития страны». Открытие нового класса и совместные практикумы подтверждают развитие сотрудничества России и Беларуси в школьном образовании. Такие инициативы позволяют обмениваться методиками и вовлекать учеников в исследовательскую деятельность уже с младших классов, отметили в университете.

В состав делегации вошли директор Института физико-математических наук и информационных технологий Михаил Яников, заместитель директора Института медицины и экспериментальной биологии Светлана Александрова, доцент кафедры географии Наталья Теренина и начальник управления коммуникаций Дмитрий Лобарёв.

В течение нескольких дней специалисты проводили для школьников мастер-классы на тему «Физические основы хронометрии. Время в природе». Пятиклассники узнали, как время управляет миром. Шестиклассники разбирали формулу времени, часовые пояса, химические часы и биологические ритмы, а семиклассники изучали водяные и маятниковые часы. Ученики старших классов приняли участие в исследовательском проекте «Изготовление плота» и прослушали лекцию «Атомный проект».

«Кикоинские классы объединяют любознательных, целеустремлённых и инициативных учащихся и педагогов. Здесь не только изучаются традиционные школьные предметы, но и происходит погружение в удивительный мир наук. При этом мир познаётся в комплексе, конвергентно, в соединении теории и практики», – отметил начальник управления коммуникаций в сфере общего образования и организации приёма обучающихся Дмитрий Лобарёв.

Проект «Кикоинские классы» реализуется с 2019 года. Сегодня это два государства, четыре образовательных учреждения общего образования, 18 классов и более 450 учащихся. Школьники изучают физику, математику, химию, биологию и географию в комплексе, решая исследовательские и прикладные задачи.

Ранее на XII заседании рабочей группы по сотрудничеству Псковской области и Беларуси стороны обсудили итоги торгово-экономического сотрудничества за 2026 год и перспективные направления.