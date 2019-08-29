Прокурор требует предоставить сироте жильё в Пушкинских Горах

19:40, 29 августа 2019, ПАИ

В Пушкинских Горах прокурор требует предоставить сироте жильё, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В прокуратуру Пушкиногорского района обратилась местная жительница, имеющая статус ребенка-сироты. В ходе надзорных мероприятий прокуратура установила, с 2017 года заявительница включена в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильём. Однако жильё ей так и не было предоставлено.

В этой связи прокурор района обратился в суд с требованием устранить нарушение закона и предоставить ребенку-сироте благоустроенное жилое помещение по договору специализированного найма. Заявление находится в стадии рассмотрения.