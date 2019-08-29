Жителей Псковского района приглашают привиться от гриппа

20:02, 29 августа 2019, ПАИ

Псковская межрайонная поликлиника проведёт выездную вакцинацию против гриппа с 30 августа по 27 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в поликлинике.

Так, 30 августа жители Псковского района смогут привиться от гриппа у торгово-развлекательного комплекса «Акваполис» с 10:00 до 13:00 и с 16:00 до 19:00.

4 и 11 сентября с 10:00 до 13:00 прививки будут делать в деревне Тямша около администрации Тямшанской волости на улице Молодёжной, 2.

6, 13, 20 и 27 сентября псковичи смогут привиться у ТРК «Акваполис» с 10:00 до 13:00 и с 16:00 до 19:00.

9 сентября с 10:00 до 14:00 выездная вакцинация будет проходить в деревнях Зайцево, Назимово и Темерево.

16 сентября с 10:00 до 13:00 прививки от гриппа будут делаться в деревне Торошино около Торошинской средней общеобразовательной школы на улице Школьной, 1.

16 сентября с 13:00 до 14:00 выездная вакцинация от гриппа пройдёт в деревне Крипецкое.

18 сентября с 10:00 до 14:00 сделать прививку от гриппа можно будет в деревнях Малая и Большая Листовка, а также в деревне Корлы.

23 сентября с 10:00 до 13:00 выездная вакцинация состоится в деревне Тямша (Племрепродуктор Назия).

25 сентября с 10:00 до 13:00 прививки от гриппа будут делать в деревне Соловьи (ПсковАгроИнвест).