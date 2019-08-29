0
17:45
Пользователи социальных сетей рассказывают о нашествии змей в Великих Луках
17:04
Программа социально-экономического развития региона разрабатывается в Псковской области
16:35
Дорогу до деревни Подборовье-3 отремонтировали в Псковском районе
16:13
Участок улицы Юбилейной в Пскове перекроют для автомобилей 2-4 сентября
15:24
Порядка 15 тысяч псковских детей отдохнули в детских загородных лагерях
14:59
Реконструкцию улицы Леона Поземского в Пскове начнут в 2019 году
14:18
Наталия Соколова: Невозможно за 19 рублей накормить ребенка в школе
Еще новости
Общество

Жителей Псковского района приглашают привиться от гриппа

Псковская межрайонная поликлиника проведёт выездную вакцинацию против гриппа с 30 августа по 27 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в поликлинике.

Так, 30 августа жители Псковского района смогут привиться от гриппа у торгово-развлекательного комплекса «Акваполис» с 10:00 до 13:00 и с 16:00 до 19:00.

4 и 11 сентября с 10:00 до 13:00 прививки будут делать в деревне Тямша около администрации Тямшанской волости на улице Молодёжной, 2.

6, 13, 20 и 27 сентября псковичи смогут привиться у ТРК «Акваполис» с 10:00 до 13:00 и с 16:00 до 19:00.

9 сентября с 10:00 до 14:00 выездная вакцинация будет проходить в деревнях Зайцево, Назимово и Темерево.

16 сентября с 10:00 до 13:00 прививки от гриппа будут делаться в деревне Торошино около Торошинской средней общеобразовательной школы на улице Школьной, 1.

16 сентября с 13:00 до 14:00 выездная вакцинация от гриппа пройдёт в деревне Крипецкое.

18 сентября с 10:00 до 14:00 сделать прививку от гриппа можно будет в деревнях Малая и Большая Листовка, а также в деревне Корлы.

23 сентября с 10:00 до 13:00 выездная вакцинация состоится в деревне Тямша (Племрепродуктор Назия).

25 сентября с 10:00 до 13:00 прививки от гриппа будут делать в деревне Соловьи (ПсковАгроИнвест). 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Пользователи социальных сетей рассказывают о нашествии змей в Великих Луках
29 августа 2019
Пользователи социальных сетей рассказывают о нашествии змей в Великих Луках
Программа социально-экономического развития региона разрабатывается в Псковской области
29 августа 2019
Программа социально-экономического развития региона разрабатывается в Псковской области
Дорогу до деревни Подборовье-3 отремонтировали в Псковском районе
29 августа 2019
Дорогу до деревни Подборовье-3 отремонтировали в Псковском районе
Участок улицы Юбилейной в Пскове перекроют для автомобилей 2-4 сентября
29 августа 2019
Участок улицы Юбилейной в Пскове перекроют для автомобилей 2-4 сентября
Порядка 15 тысяч псковских детей отдохнули в детских загородных лагерях
29 августа 2019
Порядка 15 тысяч псковских детей отдохнули в детских загородных лагерях
Реконструкцию улицы Леона Поземского в Пскове начнут в 2019 году
29 августа 2019
Реконструкцию улицы Леона Поземского в Пскове начнут в 2019 году
Наталия Соколова: Невозможно за 19 рублей накормить ребенка в школе
29 августа 2019
Наталия Соколова: Невозможно за 19 рублей накормить ребенка в школе
Первый детский форум пройдёт в Псковской области
29 августа 2019
Первый детский форум пройдёт в Псковской области

Идет загрузка...