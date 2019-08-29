Имущество 30 псковичей арестовали приставы за долги по алиментам

20:30, 29 августа 2019, ПАИ

В Псковской области судебные приставы провели рейд по адресам должников-алиментщиков. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области, в ходе рейда приставы посетили более 700 квартир, где проживают должники-алиментщики. В отношении тех, кого приставы засттали дома, в качестве меры принудительного взыскания были произведены 30 арестов имущества, 51 тысяча рублей взыскана на месте.

Кроме того, у ещё 30 алиментщиков судебные приставы установили источники получения дохода. Это означает, что в ближайшее время 30 детей региона получат свои алиментные платежи.

Также в ходе рейда приставы составили протоколы об административном правонарушении на десятерых алиментщиков-родителей, пятеро из них получат наказания по статье 5.35.1. КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).