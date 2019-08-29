Подозреваемый в нарушении половой неприкосновенности падчерицы арестован в Псковской области

20:59, 29 августа 2019, ПАИ

В Псковской области арестован 33-летний мужчина, которого подозревают в надругательстве над малолетней падчерицей (пункт «б» части 4 статьи 132 УК РФ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, вечером 21 августа 2019 года мужчина после того, как его супруга ушла из дома, положил к себе в кровать малолетнюю падчерицу и совершил в отношении ребенка действия сексуального характера.

Задержанный дал признательные показания. На допросе он рассказал, что совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение. Суд заключил задержанного под стражу в следственном изоляторе.