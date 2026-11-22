Псковский суд заключил под стражу мужчину по делу о контрабанде табачных изделий на 3,9 млн рублей

17:00, 22 ноября 2026, ПАИ

Псковский городской суд удовлетворил ходатайство заместителя начальника Псковской таможни об избрании гражданину РФ меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 226.1 УК РФ – контрабанде, то есть незаконном перемещении через государственную границу РФ приобретённых в Республике Беларусь табачных изделий, на сумму более 3,9 миллионов рублей, в целях её дальнейшей реализации на территории РФ, группой лиц по предварительному сговору.

Своей причастности к расследуемому преступлению подозреваемый не отрицает. В настоящее время проверяют информацию о его возможной причастности к совершению аналогичных преступлений.

Подозреваемый заключён под стражу до 19 января 2027 года.