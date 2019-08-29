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Общество

Лучшие отечественные фильмы назвали в России

Жители России назвали лучшие фильмы в истории отечественного кинематографа, сообщает пресс-служба «Первый канал. Всемирная сеть».

По итогам проведенного голосования, лучшими фильмами были признаны «Москва слезами не верит», «Любовь и голуби», «Д'Артаньян и три мушкетера» и «Приключения Электроника».

«В голосовании приняло участие более 50 тысяч человек, и среди 100 номинантов они выбрали лучших из лучших», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, по результатам опроса картина «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» названа лучшим детективом, лучшим детским фильмом – «Приключения Электроника», лучшим музыкальным фильмом – «Карнавальная ночь».

Также были выбраны лучшие актер и актриса: Андрей Миронов и Надежда Румянцева соответственно. А лучшим режиссером был назван Леонид Гайдай. 

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