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Общество

Общественный центр в Изборске создадут в 2020 году

В 2020 году в Старом Изборске появится общественный центр для занятий творчеством и спортом. Его создадут на средства федерального бюджета в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает ТАСС со ссылкой на главу Печорского района Дмитрия Сопотова.

По его словам, на месте, которое благоустраивается, в конце 1950-х годов был парк культуры, отдыха и спорта. «Мы уже объявили конкурс, до конца года должны пройти конкурсные процедуры на разработку проекта. В следующем году разыгрываем конкурс по основным работам, и до конца 2020 года должны завершить их. Общая стоимость - порядка 54 млн рублей из федерального бюджета», - уточнил Дмитрий Сопотов.

Глава Печорского района отметил, что на территории общественного центра будут спортивные объекты, объекты для отдыха в виде амфитеатра, где можно будет проводить праздники. Кроме того, появятся места для торговли, активного отдыха, зона креативного отдыха, волейбольные площадки, зона безопасности дорожного движения и площадка для игры в стритбол.

В 2019 году проект «Новый общественный центр для жителей древнего Изборска» вошел в число победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и благоустройства малых городов в категории «Исторические поселения». Районные власти в рамках проекта также рассчитывают благоустроить находящееся на территории восстанавливаемого парка небольшое братское захоронение красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.  

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