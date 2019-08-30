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Общество

Запрет на продажу БАДов в интернете могут ввести в России

С 2021 года в России могут ввести запрет на продажу биологически активных добавок в интернете. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства, который подготовил Роспотребнадзор.

Документ направили на согласование в ведомства и Торгово-промышленную палату (ТПП).

По мнению представителей Ассоциации компаний интернет-торговли, россияне приобретают БАДы на зарубежных сайтах. Увы, данные препараты не прошли регистрацию, а потому это создает риски для здоровья.

Президент АКИТ Артем Соколов отметил, что по итогам 2018 года объем покупок россиян в интернете оценивается в 1,2 млрд рублей, а количество посылок из-за рубежа в РФ в прошлом году выросло на 30%.

Эксперты затруднились назвать динамику реализации БАДов в АКИТ, однако добавили, что в России наибольшей популярностью пользуется спортивное питание.

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