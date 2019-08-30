Кубинца-нелегала из Псковской области отправили в Гавану

09:24, 30 августа 2019, ПАИ

Судебные приставы Управления ФССП России по Псковской области выдворили за пределы страны гражданина Республики Куба. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, он незаконно находился на территории Российской Федерации, в частности в Красногородском районе Псковской области.

По словам гражданина Кубы, сюда он прибыл с целью пересечения российско-латвийской границы. Никаких связей и родственников в России при этом не имеет. К тому же выяснилось, что он не оформил документ, дающий право на пребывание в пограничной зоне России, в частности – индивидуальный пропуск.

До выдворения гражданин Кубы находился в Центре временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации, депортации или реадмиссии. Его доставили в петербургский аэропорт «Пулково», затем был перелет в Москву, откуда он и улетел в Гавану.

С начала года в принудительном порядке псковские приставы выдворили за пределы России 108 иностранцев.