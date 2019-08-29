В Дедовичском районе мужчина осужден за угрозу убийством

09:35, 30 августа 2019, ПАИ

В Дедовичском районе 31-летнего местного жителя осудили за угрозу убийством своему несовершеннолетнему соседу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что ночью 5 июня 2019 мужчина в нетрезвом состоянии поссорился с несовершеннолетним соседом. После этого он с ножом в руке стал угрожать подростку убийством.

Мировой суд судебного участка №4 Дедовичского района признал мужчину виновным в данном преступлении и назначил ему наказание в виде шести месяцев ограничения свободы.