Первенство Псковской области по гребле стартует 31 августа

09:41, 30 августа 2019, ПАИ

31 августа и 1 сентября в Пскове состоится первенство Псковской области по гребле на байдарках и каноэ. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, соревнования пройдут на базе детско-юношеской спортивной школы «Ника» на улице Воеводы Шуйского, 9.

31 августа заплывы начнутся в 11:00, 1 сентября – в 10:00.

Соревнования будут проходить среди девушек и юношей в четырех возрастных категориях: 2007 года рождения и младше, 2005-2006 годов рождения, 2003-2004 годов рождения, 2002-2001 годов рождения. На Первенстве встретятся спортсмены из Пскова, Новгорода, Санкт-Петербурга и Архангельска. Около 100 человек покажут свое мастерство в одиночном зачете и в «двойках» на байдарках и каноэ.

Организаторами соревнований выступают детско-юношеская спортивная школа «Ника» и Псковская областная федерация гребли на байдарках и каноэ, гребного слалома.