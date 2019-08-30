Конференция университета серебряного возраста прошла в Пскове

10:38, 30 августа 2019, ПАИ

29 августа в Пскове прошёл большой педагогический совет университета серебряного возраста. Эта обучающая программа для пенсионеров реализуется при поддержке партийного проекта «Единой России» «Старшее поколение», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

В работе конференции поучаствовали более 50 человек: волонтеры местных отделений союза пенсионеров Пскова и Псковского района, преподаватели и активисты университета серебряного возраста, представители партнерских организаций. Они подвели итоги социальной проектной деятельности в 2018-2019 годах, обсудили актуальные проблемы и планы университета на новый учебных год.

Руководитель «Университета серебряного возраста – дорога к долголетию 80+», председатель общественного совета партпроекта «Старшее поколение» Светлана Мельничук отметила, что проведенные мероприятия проекта стали эффективной формой пропаганды и популяризации различных практик здорового образа жизни среди пенсионеров области – плавания, боулинга, интерактивных игр, танцевальных состязаний и пешеходных походов. «Деятельность по направлению проекта в регионе будет продолжена в наступающем учебном году, ведь здоровый образ жизни, регулярные занятия физкультурой, позитивный настрой – залог активного и полноценного долголетия», - сказала она.

Координатор партпроекта «Старшее поколение» Наталья Мельникова поблагодарила участников «Университета серебряного возраста – дорога к долголетию 80+» за активность, серьезное отношение к проекту, стремление учиться и двигаться вперед. «Прошедшие в этом году в рамках проекта мероприятия: спортивные, просветительские, познавательные, - они действительно были очень востребованы. Нам хочется вместе с вами дальше творить, двигаться вперед, и мы с радостью будем это делать», - подчеркнула она.