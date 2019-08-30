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Общество

Братские могилы привели в порядок российские и немецкие военнослужащие в Ленинградской области

В Ленинградской области российские и немецкие военнослужащие благоустроили захоронения времен Великой Отечественной войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

В частности, офицеры и солдаты вооружённых сил Федеративной Республики Германия и отдельного поискового батальона Западного военного округа привели в порядок территорию мемориальных комплексов «Невский пятачок», «Синявинские высоты», а также немецкое мемориальное кладбище в Сологубовке. Военнослужащие убрали мусор, собрали листья и ветки, промыли памятные доски, очистили от ржавчины и покрасили детали конструкций, обелисков и монументов, восстановили элементы.

Немецкая военная делегация участвует в совместной с россиянами поисковой экспедиции, которая проходит в Кировском районе, где шли бои Ленинградской битвы Великой Отечественной войны. Экспедиция продлится с 26 августа по 6 сентября.

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